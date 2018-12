Cominciamo col tenere in galera questi deficienti, che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano.

Un vero tifoso non lancia sassi né usa coltelli, tolleranza zero!https://t.co/7XCUPQ7M4l — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 29 dicembre 2018

Matteo, Ministro dell'Interno, commenta su Twitter la notizia dello scontro tra ultras dele delcon i supporters rossoblù che hanno lanciato sassi sul pullman dei granata in un autogrill in Toscana: "Cominciamo col tenere in galera questi deficienti, che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano. Un vero tifoso non lancia sassi né usa coltelli, tolleranza zero!".