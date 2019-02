Arrivano brutte notizie da Roma, dove domani si giocherà l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Lazio e Siviglia. Si sono verificati degli scontri in via Leonina, in prossimità di via Cavour: si parla di almeno 4 accoltellati, il più grave è uno spagnolo trasportato in ospedale in codice rosso. Tra i feriti ci sarebbero un italiano, due spagnoli e un americano.



"Sembrava una spedizione punitiva. Abbiamo visto correre dei giovani vestiti di nero. Erano incapucciati. Altri indossavano caschi e avevano bastoni e cinture in mano. E' come se stessero dando la caccia a qualcheduno. E infatti a un certo punto hanno fatto irruzione in un locale", racconta alcuni commercianti della zona a La Repubblica.