E’ caos nell’dove morì. I primi diretti verso Milano dove si gioca stasera la sfida col Milan mentre i napoletani erano diretti a Genova per la partita con la Samp.Autostrada del Sole bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo.sezione di Battifolle., particolarmente intenso in questo tratto.Torna dunque la violenza tra due tifoserie segnate da pesanti precedenti, su tutti la morte di Ciro Esposito nel 2014.all’origine degli scontri ci sarebbe un agguato teso da un gruppo di ultrà del Napoli ai romanisti in transito per raggiungere Milano: ne è nato poi un lancio reciproco di sassi e lacrimogeni. In corso l’identificazione dei partecipanti ai tafferugli.