Scontro diplomatico tra Turchia e Islanda: il governo di Ankara si è lamentato dopo che la squadra nazionale turca è stata trattenuta per ore all'arrivo a Reykjavík. Ispezionate singolarmente le valigie dei giocatori, inoltre all'uscita un uomo ha porto una spazzola da wc all'ex Inter Emre Belozoglu.



MINISTRO IN ARRIVO - Il match è in programma domani a Reykjavík: ieri sera la nazionale turca è atterrata all'aeroporto islandese di Keflavik, prima di essere trattenuta per tre ore per il controllo documenti mentre le valigie venivano ispezionate una ad una per "controlli di sicurezza". All'uscita mentre i media intervistavano Emre Belozoglu, un uomo si è mischiato ai cronisti porgendo al giocatore a mo' di microfono una spazzola per wc. Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha annunciato una telefonata di protesta al collega islandese mentre sui social ha parlato di trattamento "inaccettabile in termini termini diplomatici o umani. Non ci sia alcun dubbio che la nostra nazione farà quanto necessario". Il ministro dello Sport turco Mehmet Muharrem Kasapoglu sta per imbarcarsi per Reykjavík per sostenere la squadra e manifestare a Reykjavik il disappunto del suo governo.