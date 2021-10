Nel dicembre 2020 - scrive Calcio e Finanza - il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano aveva infatti accolto il ricorso di Boban sul licenziamento (qui le motivazioni della sentenza), condannando il Milan a pagare “€ 5.375.000,00 netti, di cui € 4.125.000,00 a titolo di danno patrimoniale, ed € 1.250.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla suddetta somma dalla data della pronuncia al saldo effettivo”, oltre alle spese pari a “€ 843,00 come contributo unificato e € 51.450,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge”.La società rossonera aveva presentato un ricorso contro la sentenza del Giudice del lavoro. Ieri, come appreso da Calcio e Finanza, è arrivata una sentenza parzialmente a favore del Milan: la Corte di Appello di Milano ha infatti riformato la sentenza di primo grado per la causa di lavoro intentata da Boban. I giudici, in particolare, hanno respinto la domanda del dirigente croato relativa al danno non patrimoniale originariamente riconosciuto,Inoltre,compresi dunque quelli derivanti dal suo attuale ruolo in UEFA, che andranno dedotti da quanto liquidatogli (circa 5 milioni di euro) per effetto della precedenza sentenza.