Scontro per la Champions tra Roma e Atalanta, nelle quote Mourinho favorito su Gasp

Roma-Atalanta è il match clou dell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Una sfida chiave nella corsa delle due squadre ad un posto per la prossima Champions. Gli esperti vedono favoriti tra 2,37 e 2,40 i giallorossi, che nelle ultime sette partite casalinghe di campionato hanno ottenuto 19 punti subendo solamente tre gol. Oscilla tra 3,10 e 3,12, invece, il successo dei bergamaschi, che dal 2015 all’Olimpico hanno perso solo una volta; il pareggio è fissato a 3,15. Roma e Atalanta vantano rispettivamente il terzo e il quarto miglior attacco della Serie A, ma entrambe hanno incassato venti gol, testimonianza di due difese non imperforabili. In pole, dunque, l’opzione Over (1,67) rispetto all’Under (2,05); in vantaggio anche il segno Goal, in lavagna a 1,77, rispetto al No Goal, proposto a 1,93. Dopo aver trascinato la squadra ai quarti di Coppa Italia, la coppia Lukaku-Dybala vuole ripetersi in campionato: sono i due big giallorossi a spiccare nelle quote per il gol, offerti a 2,50 e 3. Senza Lookman, Gasperini si affida a Gianluca Scamacca, ex dell’incontro: la firma del centravanti cresciuto a Trigoria vale 3,50.