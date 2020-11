C’è bisogno di altro tempo per conoscere l’esito del ricorso della Roma sul 3-0 a tavolino nella sfida con il Verona. La lunga udienza davanti alla Corte Sportiva d’Appello presieduta da Attolico (Sandulli si è astenuto) ieri è iniziata alle 14.30 ed è terminata dopo un’ora e venti di dibattito giuridico molto complesso.chiedendo una sentenza equa in base alla gravità del fatto.Come riporta il Tempo dopo è stato il turno delche ha sottolineato che l’errore non ha procurato nessun vantaggio. In seguito è statouno dei responsabili dell’errore ed ora nuovo dirigente dei veneti. Si attende ora l'esito della riunione del collegio giudicanti, che anche stamattina si riunirà in Camera di Consiglio.Durante l’incontro, durato più di due ore, l’avvocato Conte ha ribadito ancora una volta come il, che non ha quindi portato alcun vantaggio al club. Recuperando il punto perso la Roma volerebbe a 15 punti in classifica, a -2 da Milan capolista. Si aspetta ancora anche l’esito del ricorso del Napoli contro lo 0-3 assegnato alla Juventus.