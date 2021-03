Un nuovo capitolo dello scontro tra l'Inter e il Comune di Milano. Dopo le dichiarazioni del sindaco Sala, la risposta del club e la contro-replica del primo cittadino, ora a intervenire è Filippo Barberis, capogruppo del Pd. "Con le squadre è stato fatto un lavoro importante e positivo per modificare il progetto iniziale e conciliarlo con l'interesse pubblico che siamo chiamati a rappresentare" riporta ilgiornale.it. "In queste settimane è stato posto un tema di buon senso amministrativo, per procedere serve avere certezza dei partner, non è ancora chiaro se l'Inter sia in vendita e quindi chi potrebbe essere l'acquirente. Piuttosto che attaccare in modo scomposto il sindaco serve che la società dia garanzie sul proprio futuro".