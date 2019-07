Mario Balotelli ha dato 2000 euro a Catello Buonocore per lanciarsi nel mare di Napoli in sella a uno scooter. E ora è stato denunciato dall'autorità giudiziaria dalla Polizia Municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d'azzardo.



DENUNCIA! - Come riporta la Repubblica, insieme a Balotelli sono state denunciate altre tre persone, tra le quali c'è anche Buonocore, l'uomo in scooter. Gli investigatori della Polizia Municipale hanno consegnato alla Procura di Napoli i risultati delle attività investigative che riguardano Balotelli, Catello Buonocore, il proprietario dello scooter e il titolare della concessione d'uso del molo di Mergellina dove è avvenuto il "tuffo in motorino".



RIFIUTI PERICOLOSI - Oltre a questo, sono state contestate anche violazioni del Testo Unico dell'Ambiente, l'abbandono di rifiuti pericolosi e il getto pericoloso di cose. Ora tocca al magistrato decidere le ipotesi di accusa da contestare ai quattro. Lo scooter è stato poi ritrovato in via D'Andrea D'Isernia, nel centro della città. Voleva essere una goliardata? E' arrivata una denuncia.