Rieti - Amatrice World Football Tournament Under 17, memorial Manlio e Loris Scopigno. Ad Amatrice, sul campo "Paride Tilesi" è andata in scena l'emozionante sfida che ha visto la vittoria dei nerazzurri dell'Inter per 2-0 ai danni della Roma.Nella finale per il terzo e quarto posto tra la Lazio e l'NK Domzale (Slovenia) l'hanno spuntata i laziali che hanno vinto per 3-2 contro gli sloveni.I premiati:Premio Capocannoriere "Paolo Rossi" CRAI:(F.C. Inter)Premio miglior portiere “Felice Pulici” UMBRO:(F.C. Inter)Miglior Giocatore TERRE SABINE:(F.C. Inter)Miglior Giovane Promessa Premio “Fersini” SANO:(F.C. Inter)Premio Miglior Difensore della Finale CASEIFICIO STORICO AMATRICE:(F.C. Inter)Premio Miglior Giocatore TERRE SABINE:(F.C. Interr)Miglior Allenatore del Torneo FONTE COTTORELLA:(F.C. Inter)Premio Miglior Promessa Portieri AUTOQUATTRO:(N.K. Domzale)Premio Giocatore Più Giovane VISION OTTICA RINALDUZZI:P.B. (Bronby IF)Premio Platinum Goal RISPARMIO CASA:(S.S. Lazio)Premio Miglior Centrocampista PIZZERIA IL VIALE:(F.C. Inter)Premio Miglior Difensore TABACCHERIA CENTRO ITALIA:(A.S. Roma)Premio Disciplina “Luigi Festuccia” SD SERRAMENTI DINAMICI:CalcioPremio Fair Play “Torquato Cocuccioni” PULIGIENIFPRIMO CLASSIFICATO PREMIO CRAI: F.C.SECONDO CLASSIFICATO PREMIO INTESA SAN PAOLO: A.S.TERZO CLASSIFICATO:QUARTO CLASSIFICATO: NKFINALE 1° e 2° POSTO: F.C.- Amatrice - Stadio "Paride Tilesi"FC INTER: Tommasi; Ciuffo (29' st Casani T.), Stanković (C), Casani I., Castegnaro (1' st Miconi); Fois (23' Mazzola), Bovo, Berenbruch (30'+1 st Gallo); Quieto (10' st De Pieri); Pedrini (1' st Vedovati), Esposito (27' st Spinaccè).A disp.: Cecchini (GK), Ndianefo.All.: Polenghi.AS ROMA: Mengucci; Cavacchioli (23' st Mulè), Boldrini, Ienco, Bouah; Della Rocca, Cichella, Graziani (C); Rozzi (1' st Touadi); Tarantino (15' st Wiklund), Misitano (23' st Polletta).A disp.: De Franceschi (GK), Morgantini, Plaia, Marazzotti, Cipolletti.All.: Ciaralli.Arbitro: Sig. Matteo Marchetti di Ostia Lido.Assistente 1: Sig. Valerio Colarossi di Roma 2.Assistente 2: Sig. Emanuele Yoshiwaka di Roma 1.Marcatori: 25' Esposito (FC Inter Milan), 25' st Berenbruch (FC Inter Milan).Ammoniti: 23' Castegnaro (FC Inter Milan), 11' st Bovo (FC Inter Milan).FINALE 3° e 4° POSTO: SS- Amatrice - Stadio Paride TilesiSS LAZIO: Polidori, Cannatelli, Giranelli, Oliva, Nazzaro, Petta, Giubrone, Di Tommaso, Di Biagio (12' st Bigotti), Di Nunzio (12' st Reddavide), Zanchetta (12' st Rizzo). A disp: Renzetti, Di Venanzio, Zazza, Bigotti, Reddavide, Rizzo. All: D'Urso.NK DOMŽALE: Štiftar, Jusič (1' st Salešević), Krebs, Remić (Majcen 20' st) , Golič, Staš, Sojer, Budzak (1' st Hodžič), Javorič,Topalović, Bukovec. A disp.: Trivunčević, Nalo, Karahodžič. All.: Bratić.Arbitro: Sig. Daniele Carrone di TivoliAssistente 1: Sig. Alessio Corsini di Roma 1.Assistente 2: Sig. Francesco Raganelli di Roma 1.Marcatori: Petta 4' pt (SS Lazio), Oliva (SS LAZIO) 26' pt, Sojer (NK DOMŽALE) 7' st, Bukovec (NK DOMŽALE) 10' st, Reddavide (SS Lazio) 17' st.