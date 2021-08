Tutto pronto per la 29ª edizione della SCOPIGNO CUP Rieti - Amatrice World Football Tournament Under 17 Rieti - Amatrice, che si terrà dal 31 agosto al 3 settembre. La competizione sarà presentata alla stampa venerdì 27 agosto alle ore 17,00 a Rieti, presso le Antiche Fonti Cottorella (Via Fonte Cottorella, 19).



Fabrizio Formichetti, presidente dell'ASD Scopigno Cup, spiega: "In quest'occasione verrà fatto il punto sia sul torneo che sui Premi Scopigno e Pulici: sarà presentato il programma generale della manifestazione e le iniziative collaterali da sempre rivolte sia al sociale, alla cultura e alla scoperta del nostro meraviglioso territorio con il turismo ed i suoi prodotti tipici. Inoltre saranno presentate nel dettaglio, le modalità di ingresso e prenotazione per il pubblico e la stampa, agli stadi di Rieti ed Amatrice che ospiteranno le competizioni (Il Gudini ed il Tilesi)". La presentazione sarà trasmessa in Diretta Radio, TV e Streaming su RADIO RADIO.