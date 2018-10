Il calcio belga è nel caos. Nel corso della mattina è stata avviata una raffica di perquisizioni nelle sedi sportive di una dozzina di club della Serie A belga comprendenti anche società di respiro internazionale e impegnate nelle competizioni Uefa come Bruges e Anderlecht.



LA CALCIOPOLI BELGA - I media la hanno già ribattezzata la Calciopoli belga ma le indagini potrebbero andare anche oltre. La magistratura sta infatti indagando per diverse tipologia di reati fra cui riciclaggio, corruzione, match fixing e plusvalenze gonfiate sui trasferimenti dei calciatori.



I PROTAGONISTI - L'inchiesta, partita dalla procura federale vede come volto principale della vicenda Mogi Bayat, uomo noto del calcio belga, ex ds dello Charleroi e persona spesso presente nelle sessioni di mercato. Nell'inchiesta verranno ascoltanto anche l'allenatore del Bruges Ivan Leko, l'ex dirigente dell'Anderlecht Herman Van Holsbeeck, e i due arbitri Sébastien Delferière e Bart Vertenten.



OCCHI ALL'ESTERO - Secondo quanto riportato da Ansa su richiesta del giudice istruttore 13 perquisizioni sono state effettuate anche nelle sedi di diverse società all'estero. Lo ha reso noto la procura federale.