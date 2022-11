Il Giappone ha stupito tutto il mondo del calcio battendo la Germania, ma, a giudicare dalla reazione degli stessi giapponesi, anche loro non si aspettavano poi un exploit del genere da Nagatomo e compagni.



Secondo l'edizione sportiva del Japan Times, la vittoria sui tedeschi ha creato un grande entusiasmo per i protagonisti dei Mondiali in Qatar. Le divise dei Blue Samurai stanno andando a ruba e le richieste sono andate ben oltre le previsioni della Federazione e di Adidas, produttrice delle maglie, che di fatti le hanno esaurite. I negozi sono presi d'assalto e per porre il nome dei propri giocatori preferiti l'attesa è di oltre un mese.