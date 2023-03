Barcellona nel caos. La squadra di Xavi è andata alla sosta a +12 sul Real Madrid secondo e sabato affronterà l'Elche alla ripresa dalla Liga, ma. Il Barça rischia però di perdere in un colpo solo il centrocampista classe 2004 - difficile trovare un giocatore del suo livello a 18 anni - e il numero dieci.- A oggi Gavi può giocare col Barça, che però è costretto a fargli un contratto giovanile che volendo gli consentirebbe di andare via a parametro zero in estate. Il Barcellona trema, e dopo il ricorso respinto dal tribunale commerciale ha ancora 10 giorni di tempo per ricorrere a quello pronvinciale e provare a sbloccare la situazione.. Ma perché il Barcellona non può tesserare Gavi? Il club ha superato il limite di 200 milioni di monte ingaggi della rosa, il presidente Laporta dovrà ridurre il tento entro i prossimi mesi, come ha confermato anche il presidente della Liga Javier Tebas: "Non possiamo infrangere le regole ma c'è una soluzione. Il Barça deve ridurre le spese e aumentare i profitti".- Da un caso all'altro, da Gavi ad Ansu Fati. O meglio, al padre. Che nella giornata di ieri si è sfogato in una lunga intervista a Partitazo de Cope: "Perché mio figlio gioca poco?! Non ho idea, chiedetelo a Xavi"., il numero dieci va in panchina. E storce il naso. Fosse per il padre giocherebbe già per un'altra squadra, ma il ragazzo è attaccato al club che l'ha lanciato e non vorrebbe andare via. Se la situazione dovesse continuare così però non è escluso che si possa valutare seriamente un trasferimento, negli ultimi anni sono arrivate proposte da top club ma il Barcellona le ha sempre respinte. Ah, una cosa sola: "Non vorrebbe mai andare al Real Madrid". Assicura il padre. Il futuro di Ansu Fati è nelle mani di Xavi, che tra qualche mese rischia di perdere anche Gavi.