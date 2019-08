Siete pronti? Una nuova stagione dista per iniziare (si parte sabato con Parma-Juventus alle 18) e con essa ricomincia anche il fantacalcio, al quale è legato, il tool di consigli fantastici. Ronaldo contro Lukaku, Piatek contro Insigne, Dzeko contro Immobile:per determinare il. Scegli il ruolo e scopri le statistiche di tutti i giocatori di Serie A.È un indice su scala decimale che indica il grado di efficienza in chiave fantacalcio di un giocatore prospettato sul prossimo turno di campionato.Il Fantamanager Index si basa su cinque parametri chiave: valore assoluto, performance, avversario, sentiment e schierabilità.Il valore assoluto del fantacalcio, rappresenta il valore attuale del singolo giocatore calcolato in base alle prestazioni storiche e alle prestazioni attese della stagione in corso. È il valore più stabile e considera 2 parametri:- Rating Fantamanager: valutazione del singolo giocatore basata sul costo medio di acquisto.Quale cifra i manager sono disposti a pagare per ogni singolo giocatore? Grazie a questo parametro è possibile ottenere indicazioni riguardanti le “aspettative” legate alla performane di ogni giocatore: al rientro da infortuni, giovani pronti ad esordire in prima squadra, riserve di “lusso”. Tutte le informazioni utili per il fantacalcio;- Valore di Mercato (assoluto): rappresenta il valore storico di mercato del singolo giocatore calcolato sulla performance negli anni indipendentemente dalla titolarità.È un dato statistico oggettivo del calciatore selezionato tenendo che considera il campo di gioco (casa/trasferta) e i trend delle ultime 5 giornate. Per ogni giocatore vengono analizzati goal, assist, pali / traverse, percentuale di passaggi riusciti, minutaggio medio, errori decisivi e azioni chiave intraprese. L’indice di performance di fantacalcio è basato sui dati statistici rielaborati da feed Opta, un valore aggiunto per il tuo fantacalcio.Partendo dalle quote dei bookmaker viene analizzato il contesto della partita per individuare la squadra favorita o sfavorita. Valutando anche la probabilità di registrare over o under, in chiave fantacalcio il Fantamanager Index considera quali giocatori hanno probabilità più alte di raggiungere voti soddisfacenti e, soprattutto, bonus.Analizza in tempo reale i movimenti di mercato e le formazioni di tutte le squadre che partecipano al fantacalcio su Fantacalcio-Online (15.000 formazioni). Con questo parametro permette, in maniera statistica, di entrare nella mente del Fantallenatore scoprendo chi sono i giocatori su cui vuole puntare.Analizza i Feed delle Probabili Formazioni Opta per avere indicazioni efficienti e in tempi brevi degli 11 attesi in campo nel turno successivo. Il valore di schierabilità contempla anche infortuni, diffide e squalifiche: le informazioni migliori per il tuo fantacalcio.