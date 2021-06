Dopo la vittoria dell'Inghilterra sulla Croazia, termina oggicon la sfidain programma a Hampden Park, a Glasfgow, tra i padroni di casa dellae la, le due outsider del raggruppamento che sognano la qualificazione agli ottavi della comepetizione. ​La Scozia partecipa per la terza volta nella propria storia agli Europei, avrà così modo di affrontare l'Inghilterra nell'attesissimo derby britannico: al torneo è arrivata grazie ai playoff, dopo aver superato Israele e dunque la favorita Serbia. Niente playoff invece per la Repubblica Ceca, tra le squadre maggiormente presenti nella storia del torneo, comprenendo la Cecoslovacchia, ad Euro2020 grazie al secondo posto ottenuto nel Gruppo A di qualificazione. Occhio agli "itliani" Jankto e Barak.- Le squadre si sono affrontate regolarmente negli ultimi anni. Le due sfide più recenti risalgono all'autunno 2020 in UEFA Nations League e sono state vinte dalla Scozia. Il 7 settembre 2020, gli scozzesi si sono imposti 2-1 in rimonta allo stadio Ander di Olomouc: dopo il gol di Jakub Pešek per i padroni di casa (12'), Lyndon Dykes (27') e Ryan Christie (52') hanno suggellato la vittoria degli ospiti. Il gol decisivo è arrivato su rigore dopo un fallo di Tomáš Malinský su Andy Robertson.​Marshall; Hanley, Cooper, Hendry; O'Donnell, Armstrong, McGinn, McTominay, Robertson; Dykes, Christie.Vaclik; Coufal, Celustka, Katas, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick