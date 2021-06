Oggi altre tre partite per Euro 2020, con Scozia-Repubblica a completare il primo turno del gruppo D (quello dell'Inghilterra), mentre Polonia-Slovacchia e Spagna-Svezia inaugurano il programma del girone E.





Gruppo D, ore 15



SCOZIA-REPUBBLICA CECA, LE PROBABILI FORMAZIONI





SCOZIA: Marshall; O'Donnell, Hendry, Hanley, Tierney, Robertson; McTominay, McGregor, McGinn; Dykes, Adams.



REPUBBLICA CECA: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick.



IN TV: Sky Sport 1







Gruppo E, ore 18





POLONIA-SLOVACCHIA, LE PROBABILI FORMAZIONI





POLONIA: Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek; Jozwiak, Krychowiak, Moder, Rybus; Klich, Zielinski; Lewandowski.





SLOVACCHIA: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Huboean; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.





IN TV: Sky Sport 1







Gruppo E, ore 21





SPAGNA-SVEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI





SPAGNA: Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Thiago, Rodri, Fabian Ruiz; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo.



SVEZIA: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielsson, Bengtsson; S. Larsson, Ekdal; Olsson, Forsberg, Berg; Isak.





IN TV: Rai 1, Sky Sport 1