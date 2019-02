Ancora insulti razziali prima del derby: una grossa scritta "Romanista Anna Frank" è comparsa su un muro a Circo Massimo, nel centro di Roma, a due giorni da Lazio-Roma. La scritta, con accanto una svastica, è siglata SSL. Sul posto sono arrivati subito agenti del PICS della polizia locale di Roma e personale di Ama che l'hanno rimossa.



LE PAROLE DELLA RAGGI E DI ZINGARETTI - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha commentato il fatto su Twitter: "La scritta su un muro comparsa vicino il Circo Massimo mi fa orrore. Questo schifo non è tifo, non è calcio. Ringrazio i Pics della Polizia Locale di Roma Capitale per l'immediato intervento di rimozione della vile scritta." Anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, si è esposto: "Ancora una volta alcuni delinquenti usano il calcio per lanciare i loro squallidi insulti. Il derby di Roma deve essere un momento di grande partecipazione, agonismo, rispetto e anche ironia. Il resto è solo un'ignobile dimostrazione di ignoranza". Non è la prima volta che il nome di Anna Frank viene associato agli insulti da stadio: alcuni adesivi con l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma vennero lasciati dai tifosi laziali su una vetrata della Curva Sud dello stadio Olimpico dopo una partita il 22 ottobre 2017.