Il vice-presidente della Juventus Pavel Nedved parla a Sky Sport prima della sfida con la Fiorentina e si sofferma sul nuovo ruolo di Paulo Dybala: "Lui è un tuttocampista, mi piace molto come gioca Paulo quest'anno. Sapete che ci tengo molto, ha un grandissimo potenziale e lo sta esprimendo. Dite che i numeri sono peggiori dello scorso anno, per me sta giocando meglio".



CONDANNA - Nedved condanna poi duramente le scritte offensive sui caduti dell'Heysel e su Gaetano Scirea apparse fuori dall'Artemio Franchi: "Difficilissimo dare un commento. Nel giorno in cui i nostri giocatori, con il cuore, vanno a omaggiare il Capitano della Fiorentina, viene oltraggiato il nostro storico capitano Gaetano Scirea. E' inaccettabile, triste, diseducativo e vergognoso. Non lo dico per fare polemica, ma lo dico per risolvere un problema che non è di Firenze, ma di tutti gli stadi".