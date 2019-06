E' iniziata con la conferenza di due giorni fa l'avventura bianconera di Maurizio. Una nuova esperienza sulla panchina dellache dalle parti di Figline Valdarno proprio non riescono a digerire. Lo dimostrano le scritte che i tifosi dellahanno fatto sui muri proprio lì, a due passi da casa Sarri: "Valdarno viola", e ancora: "Via i gobbi dal Valdarno". Messaggi chiari da parte dei tifosi dopo la scelta dell'allenatore.- Sotto quella casa, una ventina di giorni fa, quando ancora l'allenatore non aveva firmato con la Juventus, i tifosi delavevano fatto uno striscione per convincerlo a non accettare la panchina bianconera: "Comandante non tradire il popolo. Napoli ti ama!!!". Oggi la situazione è cambiata: Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juve, e c'è chi non l'ha presa benissimo.