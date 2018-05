Questa sera allo stadio Olimpico si sfideranno Lazio e Inter, due squadre solide che possono anche contare sui due capocannonieri del campionato (Immobile 29 gol, Icardi 28 gol). Tuttavia, nè i nerazzurri né i biancocelesti hanno lottato per il vertice e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia proprio questo aspetto, spiegando come l'attuale campionato abbia dimostrato che non è più necessario dover contare sul re dei bomber per giungere al successo.



“Singolare che le prime due classificate del nostro campionato - Juve e Napoli - non esprimano il miglior bomber. Qual è il messaggio? Che non è più necessario dotarsi di un centravanti monarca assoluto e che è meglio distribuire i gol, diversificare il fatturato offensivo? Ad ogni modo l’Inter dipende da Icardi più di quanto la Lazio sia vincolata a Immobile. Maurito ha fin qui realizzato il 44,4 per cento dei gol interisti, 28 sui 63 di squadra. Ciro ha influito per il 33,3 per cento, 29 reti sulle 87 totali dei biancocelesti”.