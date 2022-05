Nella domenica della Stramilano podistica che torna dopo 2 anni, 50 mila persone che corrono in strada, la Milano del calcio si gioca lo scudetto.ma finché non si conoscerà il risultato del Milan, nessuno potrà dire che per l’Inter sarà un vantaggio o meno scendere in campo dopo gli avversari.quando Inzaghi cadde sorprendentemente a Bologna, e sono un’enormità oggi. Eppure lo scudetto resta in bilico, testa a testa in volata e tutto milanese come solo altre 2 volte nella storia del calcio italiano: nel 1951 vinse il Milan e nel 1965 toccò all’Inter. Si gioca anche un “spareggio” degli sprint.battendo l’Inter oggi e il Venezia domenica prossima, i sardi avrebbero la garanzia di restare ancora in Serie A, annullando la grande rincorsa di Nicola e i suoi ragazzi, l’impresa più tifata dagli osservatori super partes del campionato.Ha rimesso la squadra sul treno dello scudetto, ha vinto soffrendo con Lazio e Fiorentina, ma a Verona ha giocato una grande partita, trascinata dal miglior giocatore del campionato italiano, Rafa Leao, e dai gol del suo capitan futuro, Sandro Tonali, milanista anche nel cuore. Se batte anche l’Atalanta, il peso della classifica provvisoria alle ore 20 (-5) può diventare insopportabile per l’Inter.Se Gasperini frena invece la corsa degli aspiranti campioni, sarà poi Inzaghi a provare il colpo dell’aggancio (che non basterebbe, si sa) o del sorpasso. Gioca contro un’intera isola, una partita di indicibile valore e tensione, quale che sarà stato il risultato del Milan.