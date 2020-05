Il 14 maggio di 20 anni fa la Lazio vinceva un rocambolesco Scudetto. Il Corriere dello Sport è andato ad intervistare il presidente Sergio Cragnotti: “Quella Lazio era sul tetto del mondo, sono sicuro che potevamo anche vincere di più, ci manca la Champions. Il 14 maggio ero convinto che fosse finito il campionato, avrei accettato anche lo spareggio contro la Juventus perché eravamo più forti, ed invece… Che emozioni dalla tribuna. Questa Lazio poteva e può vincere lo scudetto. Simone Inzaghi? All’epoca nessuno si sarebbe aspettato tutto questo da lui. Anche se, in tempi recenti, Eriksson mi spiegava che già ai suoi tempi Inzaghi ragionava da allenatore, parlava di come impostare la squadra in campo”.



LAZIO FANTASTICA - Anche l'allenatore di quella Lazio, Sven Goran Eriksson, racconta i campioni della sua Lazio tricolore: “Quella era una Lazio fantastica, i calciatori più forti che io abbia mai allenato. Erano di livello mondiale. In fase di impostazione eravamo ottimi, quando si trattava di ripartire in contropiede eravamo fantastici: in tal senso convinsi Mihajlovic a giocare dietro, lui e Mancini ti mandavano in porta. Anche Veron, era un vincente. Poi c’era Nesta, il più forte in assoluto. Simone Inzaghi? Non era facile giocare sempre perché in quella Lazio c’erano tanti campioni, ma quando era in forma era un ottimo attaccante, di prima classe".