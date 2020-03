A pochi giorni dalla richiesta avanzata dal Bologna di predisporre un incontro pubblico con la Fondazione Genoa allo scopo di apporre finalmente la parola fine all'annosa questione relativa allo scudetto 1924-25, arriva la risposta dei liguri.



Tramite un comunicato diffuso oggi l'ente di ricerca e gestione del patrimonio storico del club più antico d'Italia ha rispedito al mittente, almeno per il momento la proposta dei felsinei: “Stupisce che in questo grave momento si voglia da parte di alcuno acutizzare la disputa storica sul campionato di calcio 1924/1925, coinvolgendo impropriamente la Fondazione Genoa. Quest’ultima è certo pronta a sostenere il proprio contributo, che ha già fornito, al ristabilimento della verità storica, ma non intende affrontare in questo doloroso periodo della vita nazionale un tema divisivo, quando le Città e le Regioni interessate sono così duramente colpite e unite in un comune, solidale impegno”.