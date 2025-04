Getty Images

Scudetto, duello senza fine tra Inter e Napoli: nerazzurri sempre padroni delle quote, ma Conte non molla

12 minuti fa



Tre gol l’Inter sabato, altrettanti il Napoli ne posticipo del lunedì. La 32^ giornata di Serie A resta interlocutoria in ottica scudetto, con i nerazzurri sempre avanti di tre punti in classifica sugli uomini di Conte. Vantaggio che si ripercuote anche nelle quote per il tricolore: il bis dell’Inter è sempre avanti a 1,28 contro il quarto titolo dei partenopei fissato tra 2,70 e 3,35 volte la posta. Un importante spartiacque potrebbe essere già il prossimo turno, quando il Napoli farà visita al Monza fanalino di coda mentre l’Inter sarà impegnata a Bologna, per un weekend ancora decisivo nella lotta scudetto.