[Serie A scudetto: i bookmaker vedono l'Inter davanti a Napoli e Juventus. Capocannoniere: sfida Osimhen Lautaro]ROMA - Il mercato fiacco non scoraggia i bookmaker: l'Inter è la favorita per la Serie A 2023/2024 al via il prossimo weekend. I nerazzurri, terzi nello scorso campionato e finalisti in Champions League, partono in pole position nella scorsa allo scudetto, con un successo offerto a 2,75 su 888sport. I campioni in carica del Napoli seguono a quota 4, mentre la Juventus campione d'Italia vale 4,50 la posta. Più indietro il Milan, quarto nell'ultimo campionato e proposto vincitore a 6. Lontane al momento le formazioni della capitale: la Roma di José Mourinho è avanti a 12 sulla Lazio di Maurizio Sarri, per cui il titolo si gioca a 15. Alta la quota dell'Atalanta, proposta a 29.



Capocannoniere - L'anno scorso Victor Osimhen la spuntò facilmente su Lautaro Martinez nonostante una serie di guai fisici. Anche nella stagione alle porte saranno loro due, secondo gli esperti di Planetwin365, a giocarsi lo scettro di miglior marcatore della Serie A. Il nigeriano del Napoli è in pole a 3, seguito a ruota dall'interista a 3,65. Terza forza costituita da Dusan Vlahovic, proposto a 7, mentre un ritorno ai vertici di Ciro Immobile paga 8 volte la posta. Attenzione poi a Domenico Berardi a 15, con Rafael Leao a quota 17.



Retrocessione - Poca fiducia nel Frosinone, che stando alle quote di Newgioco è la principale indiziata a sprofondare in Serie B: il ritorno immediato dei ciociari in cadetteria è basso a 1,33. Il Verona, salvatosi pochi mesi fa solo nello spareggio di fine stagione, vede la discesa in B a 1,75, ma attenzione anche al Lecce a 1,50. Più tranquilla la situazione di Cagliari e Genoa, offerti a 2,20, mentre la Salernitanana si attesta a 3,50.



Lotta Champions - L'Inter è sicura del piazzamento tra le prime 4, a 1,10 su Stanleybet.it. Quasi sicure anche Juventus, a 1,20, e Napoli a 1,25. Quota bassa per il MIlan a 1,40, mentre saranno costrette a inseguire Lazio e Roma: i giallorossi sono visti a 2,75, mentre la formazione biancoceleste vede la conferma nell'elite europea a 3,25. Alta la quota dell'Atalanta, a 7,50, con la Fiorentina a 8,50.