Scudetto #Inter, festa fuori da San Siro prima della Samp: i cori dei tifosi FOTO e VIDEO pic.twitter.com/QUz8HI47r8 — calciomercato.com (@cmdotcom) May 8, 2021

I cori dei tifosi dell’#Inter dopo la conquista dello scudetto pic.twitter.com/AUNjY0C3b5 — calciomercato.com (@cmdotcom) May 8, 2021

Entusiasmo alle stelle all’esterno di San Siro prima della partita contro la Sampdoria, in programma alle 18.- circa un migliaio -in seguito al pareggio dell’Atalanta sul campo del Sassuolo. Proprio ieri la società nerazzurra ha invitato i propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19esimo scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19. Di seguitodirettamente dal nostro inviato sul posto,