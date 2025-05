LA SCONFITTA DI VERONA

Il debutto in campionato di Conte alla guida del Napoli si è rivelato da dimenticare, ma nel contempo ha scosso l'ambiente e fornito gli input necessari per cambiar rotta. A far scattare l'allarme è stato proprio l'allenatore leccese, che dopo il 3-0 incassato al 'Bentegodi' con una squadra resa work in progress dal mercato ha rimarcato i limiti su cui dover lavorare per porre rimedio alle precedenti scelte errate. Una sorta di fondo toccato, per dare il là alla risalita.