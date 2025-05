Scott McTominay 8,5: il go to guy del Napoli scudettato. Quando ce n'è stato più bisogno, si è messo la squadra sulle spalle e l'ha lanciata verso un obiettivo che sembrava lontanissimo in estate. Un po' attaccante (12 goal), un po' trequartista (4 assist), tanto tuttocampista. Mette il fisico per difendere, i piedi per creare e il suo senso per gli inserimenti e per la porta per assaltare le aree avversarie. A Manchester lo rimpiangono, a Napoli se lo godono. Mvp con quel vizietto di sbloccare le partite decisive, anche con sforbiciate da cineteca