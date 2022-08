Una settimana prima dell'avvio del campionato di Serie A avevamo lanciato un sondaggio presso i nostri lettori, chiedendo quale fosse la squadra favorita per la vittoria della scudetto 2022-23. Al termine della prima giornata, chiudiamo le votazioni e vediamo l'esito. Fra le opzioni propostte (le prime otto in classifica della Serie A 2021-22, più 'altre squadre'), i lettori di calciomercato.com hanno votato in maggioranza per il Milan di Stefano Pioli, come squadra in pole position per il tricolore. Alle spalle dei rossoneri, campioni in carica, si piazza la Roma di José Mourinho, seguita dall'Inter di Simone Inzaghi. Giù dal podio, in quarta posizione, troviiamo la Juventus di Max Allegri. A grande distanze seguono poi le altre.



RIEPILOGO DEL SONDAGGIO: SERIE A, CHI VINCERA' LO SCUDETTO?



Milan - 28.8% - 5.081 voti



Roma 25.7% - 4.545 voti



Inter - 18.8% - 3.314 voti



Juventus - 16.4% - 2.901 voti



Napoli - 3.1% - 555 voti



Lazio - 3% - 523 voti



Fiorentina - 1.8% - 324 voti



Atalanta - 1.1% - 188 voti



Altre squadre - 1.3% - 226 voti