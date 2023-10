E le altre otto volte che una squadra senza coppe ha vinto lo scudetto? Vediamole nella nostra gallery.

Maè veramente un vantaggio? Beh, se hai la squadra per vincere lo scudetto, certo che sì. Eppure. Come si spiega? Sicuramente col fatto che, ciclicamente, le squadre migliori, quelle che si contendono i titoli, sono sempre già qualificate dalle stagioni precedenti alle competizioni europee. Quest'anno, però, ladi Massimiliano Allegri risente della squalifica inflitta dalla UEFA a causa dello scandalo plusvalenze, e si trova come in un anno uno, dopo la scorsa stagione che ha visto la rivoluzione societaria con le dimissioni del CdA e lo switch alla presidenza tra Agnelli e Ferrero, fino all'arrivo del nuovo CFO Cristiano Giuntoli.E stagioni di profonda rivoluzione sono stati anche il: all'inizio di quest'ultima, dopo due anni di vacche magre e con il rischio di retrocedere (incredibile a dirsi), Umberto Agnelli cambiò tutto e si affidò allo allo slavo Ljubisa. Fu l'anno ditrequartista e del due, trio imprendibile per le difese avversarie. La Fiorentina campione in carica e vicecampione d'Europa non riuscì a difendere il titolo. Il 2011-12 invece ce lo ricordiamo tutti: anche qui un grosso cambiamento dopo anni difficili, culminati con l'esclusione dalle coppe via settimo posto con Delneri l'anno precedente. Arriva, si gioca nel nuovissimo Juventus Stadium,passa da direttore generale ad amministratore delegato e arriva il primo di nove scudetti consecutivi