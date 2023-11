Dopo dieci giornate è tempo di un primo bilancio per le quote Scudetto sulla Serie A 2023/24. Otto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta permettono all’Inter di essere al comando della classifica con 25 punti, ottimo bottino ma che non garantisce un vantaggio rassicurante rispetto alle inseguitrici: a soli due punti di distanza c’è la Juventus, a tre c’è il Milan, per una lotta Scudetto che per ora sembra coinvolgere solo le squadre del nord. Un’impressione confermata dalle quote antepost della speciale lavagna scommesse, dove i nerazzurri vengono dati favoriti come potenziali campioni d’Italia a 2.00, con Juventus e Milan a 4.00. La differenza è dovuta anche dal fatto che la squadra di Inzaghi vanta sia il miglior attacco (25 gol segnati) sia la miglior difesa (5 reti subite) del campionato. La decima giornata è stata favorevole anche per l’Atalanta, quarta in classifica, ma i bergamaschi non godono di grande fiducia visto che lo scudetto nerazzurro vale 35 volte la posta ed ha maggiori chance di rimonta il Napoli, anche se i campani sono proposti a 10. Non possono sorridere le due squadre capitoline: appena 14 punti per la Roma, a quota 50.00 come la Fiorentina, e 16 per la Lazio, che invece è proposta campione d’Italia a 65.00 volte la posta scommessa. Rispetto alle quote proposte ad inizio stagione guadagna un po’ di fiducia l’Inter, che era favorita ma a 3.00, mentre la proposta per il Napoli campione è schizzata da 3.50 a 10. Stabili Juventus e Milan, mentre con il passare delle giornate Atalanta, Roma e Lazio hanno confermato di non poter ambire al primo posto.