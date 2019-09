Simone Scuffet, portiere dello Spezia, è pronto a tornare a giocare a Udine, per la sfida di Serie B contro il Pordenone, che in casa scende in campo proprio alla Dacia Arena. Queste le parole dell'ex talento dei friulani, considerato l'erede di Buffon a inizio carriera: "La Turchia? Mi si presentò l'occasione, il Kasimpasa era un'esperienza in un buon campionato in Europa, e come tale l'ho vissuta. Sperando che le porte del campionato italiano si sarebbero un giorno riaperte. Lo Spezia mi ha dato l'occasione e lo ringrazio".



In prestito dall'Udinese, continua a parlare a Tuttosport l'estremo difensore dei liguri: "Nella vita serve tutto, anche le esperienze negative. Devi solo fare tesoro di quello che accasa e valutare i più e i meno. Solo allora potrai costruire il tuo futuro".