Lo Scunthorpe United, società di sesta serie inglese si ritrova coinvolto in una situazione a dir poco spiacevole. Il club è attualmente in uno stato disastroso, con un numero elevato ma al momento imprecisato di tifosi e giornalisti banditi da Glanford Park.



Il club è stato messo in vendita la scorsa settimana da David Hilton a causa del "significativo importo del debito". Da allora, sono cominciate le contestazioni, con Hilton che ha cominciato a bandire chiunque lo contesti a mezzo social, pare in maniera indiscriminata, per mezzo di una mail che annuncia "una decisione del proprietario". Nelle scorse ore lo Scunthorpe United ha cancellato tutti i social. I tifosi si stanno rivolgendo ad associazioni specifiche per essere tutelati.