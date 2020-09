Una nuova avventura per Nicholas Nasini: l'ala classe '99, cresciuta nelle giovanili di Varese e Genoa e con un passato tra Bari e Pisa, è un nuovo giocatore del Bangor City, uno dei club più titolati del Galles (tre campionati nazionali vinti) e oggi militante nella Cymru North, una delle due divisioni dell'equivalente della serie B gallese. Per Nasini, nativo di Verbania sul Lago Maggiore, è la prima esperienza all'estero: arriva da svincolato, avrebbe dovuto iniziare lo scorso campionato con il Santarcangelo (con cui aveva già giocato nel 2018/19, ma il fallimento della società romagnola lo ha reso possibile e ha così militato nel campionato Eccellenza con Corneliano Roero. Il Covid-19 gli ha negato quest'anno l'opportunità di trasferirsi negli Stati Uniti, ora per Nasini una nuova occasione in Galles: per riportare il Bangor City ai fasti di un tempo e al massimo campionato, la Cymru League.