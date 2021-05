Cioè.Ragazza sui venti anni, intervistata per strada da "Dritto e Rovescio", dice parola per parola: "Carlo Verdelli scrive sul Corriere della Sera che quello della ragazza non è probabilmente il pensare di una minoranza irresponsabile e sfrontata ma è "forse la ribollente maggioranza nelle coscienze del paese...al di là delle ragioni di macro e micro economia, si è sollevata un'onda emotiva non più gestibile che pretende di abolire la pandemia per manifesta intolleranza popolare...e i nonni, se devono morire, morissero". Ciò è.Figli di...Figli di "stracca, declinante opulenza in cui siamo cresciuti in coda al secolo scorso e della strisciante, costante crisi a bassa intensità nei primi decenni del nuovo. Un lungo apprendistato al torpore civile". Così Antonio Scurati sul Corriere della Sera scruta le ragioni e i percorsi del nostro essere oggi così come siamo: sicuri, illusi e indifferenti. "Democrazia, benessere, progresso e giustizia sociale come ovvi e scontati" senza che si debba muovere un dito o un pensiero contro "reazione, autoritarismo, oscurantismo, affarismo".. Scelta che, se inconsapevole di sé, è eticamente e storicamente anche peggiore del se conscia lo fosse.Insegnare ipocrisia.Scuola, materia ipocrisia. Va alla grande il nuovo corso dell'ipocrisia materia prima. Materia prima della pedagogia ipocrita. L'ipocrisia pedagogica comanda per pagelle e valutazioni della formazione scolastica quattro dizioni, formule, parole approvate e pronunciabili.Definizioni di valutazione che hanno come prima e unica preoccupazione e valenza quella di dribblare il valutare. Ci sarebbe, dicono ci sia, nelle pagelle e scrutini di quest'anno anche la materia Educazione civica.Quindi sistema dei valori formativi secondo pedagogia ufficiale nella scuola è "avanzato" in ipocrisia, "intermedio" in politicamente corretto, "base" in populismo" e appena "in via d'acquisizione" in cittadinanza consapevole e responsabile.Capri Covid free, il sindaco un po' meno.Foto opportunity dalla piazzetta di Capri (Corriere della Sera domenica).Foto per dire al mondo: fidatevi di noi! In foto l'uno a fianco all'altro Vincenzo De Luca presidente Regione Campania, Alessandro Scoppa sindaco di Anacapri e Marino Lembo sindaco di Capri. Il sindaco di Capri, nella foto opportunity dedicata al mondo e non in uno scatto improvvisato e trafelato, ha la mascherina sotto il naso. Comunicare sicurezza, visivamente comunicando che non si sa di cosa si tratta e si parla?