Reso noto il contenuto dell'ordinanza del ministero dell'Istruzione sulla maturità. Come riferisce Ansa:



"Tutti ammessi alla maturità: gli esami inizieranno il 17 giugno alle 8.30. Previsto, per quest'anno, il solo colloquio orale. Di solito il 96% dei ragazzi viene ammesso, in media, ogni anno, all'esame finale: il prossimo giugno, invece, tutti avranno la possibilità di sostenere le prove, per via dell'emergenza. Ma i crediti di accesso e il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli studenti. Il credito del triennio finale viene rivisto e aumentato: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell'emergenza. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100".