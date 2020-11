. Al Giampaolo milanista e al Sarri juventino non è stato concesso il tempo necessario per imporre la nuova linea, il primo è stato licenziato dopo pochi mesi di lavoro, il secondo dopo una stagione intera nonostante uno scudetto vinto. Adesso sono nel pieno della ricerca di cambiamento lo stesso Giampaolo, Liverani e Prandelli.Giampaolo aveva ereditato il Milan da Gattuso, protagonista di un’ottima stagione conclusa col quinto posto e la qualificazione in Europa League, a cui la società aveva poi rinunciato per ragioni economiche. Rino aveva dato alla squadra una solida organizzazione,. In mezzo a tali difficoltà, il Milan ha deciso di sostituirlo con Pioli e non si può proprio dire che il cambio sia stato negativo. Tutt’altro. Ma il punto, come vedremo, è un altro.. Lo avevano ingaggiato dopo la bruciante eliminazione dalla Champions per mano dell’Ajax, quando sul piano del gioco i bianconeri erano stati calpestati dai giovani e arrembanti olandesi. Ma quella Juve arrivava da otto anni di scudetti consecutivi, conquistati con pragmatismo e concretezza, le caratteristiche storiche della Vecchia Signora. Dopo un anno, uno scudetto e tante difficoltà di gioco, via Sarri e dentro il debuttante Pirlo.Giampaolo è tornato subito sulla scena col Torino, che era stato a lungo di Mazzarri e per un breve periodo di Longo.manca un regista vero, per esempio), e oggi il Toro è in zona-retrocessione.. Ma anche in questo caso, nonostante il recente passaggio alla difesa a cinque,, come il gioco del resto. Infine Prandelli, che ha ereditato la Fiorentina da Iachini, licenziato da Commisso perché la squadra non piaceva e non faceva risultati.Il punto è questo: quando si cambia in modo così profondo,. Ci vuole il Milan di Berlusconi che, alla prima (e unica...) crisi di Sacchi entrò nello spogliatoio di Milanello e rivolgendosi a fior di campioni disse: “Questo signore è e sarà l’allenatore del Milan anche il prossimo anno, voi non lo so”. Salutò, se ne andò e il Milan prese a volare.