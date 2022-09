Quando non gira lui, l'Inter si ferma: non è matematica, è la legge di Brozovic. Contro l'Udinese, il fulcro del gioco nerazzurro ha spento i fari. E la squadra, anche per questo, ha faticato in mezzo al campo, indifesa di fronte all'aggressività dell'Udinese di Sottil. Inzaghi è chiamato a ricompattare un gruppo scarico e, almeno per la prima partita al ritorno dalla sosta, dovrà fare a meno del suo motore in mezzo al campo, contro la Roma.



MOMENTO NO - Contro l'Udinese, l'Inter ha pagato anche la prestazione da dimenticare del croato, apparso poco lucido e meno brillante del solito. Epic Brozo non ha fatto girare il pallone in mezzo come sempre, a tratti ha suscitato il nervosismo del pubblico alzando il numero dei tocchi e rallentando l'azione. E ha preso il quinto giallo in sei partite, forse troppo per chi è chiamato a dare ordine alla squadra. Sintomo di un nervosismo che rispecchia il brutto momento.



INSOSTITUIBILE? ORA NO - Un'altra grana per Inzaghi. Brozovic è insieme a Skriniar il giocatore dell'Inter con più minuti in questo inizio di stagione: ha giocato sette volte in Serie A e due in Champions League, per un totale di 747 minuti in 9 presenze. In estate, per fargli tirare il fiato è arrivato dall'Empoli Kristjan Asllani: finora ha trovato poco spazio, ma ora si scalda in vista dell'occasione che può arrivare contro la Roma. Inzaghi ragiona: al croato toccherà un riposo forzato dopo la sosta, prima di tornare a far correre l'Inter.