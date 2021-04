Tra le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere in serie B c'è anche il Benevento che, al momento, è una posizione sopra al Torino in classifica ma con un margine di 8 punti di vantaggio dal Cagliari, terzultimo. A sperare nella salvezza della società campana c'è anche Urbano Cairo perché, in caso di permanenza in serie A dei giallorossi, guadagnerebbe un piccolo gruzzoletto.



La scorsa estate, quando il Torino ha ceduto Iago Falque in prestito secco al Benevento, la società granata ha concordato un bonus che riceverà nel caso in cui il club giallorosso si fosse salvato. L'operazione di mercato che ha portato Falque al Benevento è stata quindi una sorta di prestito onerosa, con le Streghe obbligate a pagare solo in caso di permanenza in serie A.