Andrea Agnelli, presidente della Juve, non ha dubbi. Se il campionato di Serie A non dovesse terminare, il club bianconero non vuole alcuno scudetto d'ufficio. La Juve accetterà il titolo solo nel caso in cui, al momento dello stop, fosse già aritmetico: "Se il campionato non finisce, non voglio lo scudetto", avrebbe detto, secondo quanto riferito da Tuttosport, Agnelli durante l'Assemblea di Lega odierna.