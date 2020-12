IL TABELLINO

, ancora in rimonta e ancora firmato dai difensori, primae poi, entrambi al primo gol in campionato.Con la differenza che l’Inter può contare su tutti i suoi uomini migliori, mentre, perché è vero che Romagnoli e Kalulu partecipano all’azione del definitivo 2-2, ma entrambi hanno gravi responsabilità in occasione della doppietta di Destro, ex mai rimpianto dai tifosi rossoneri. E così, ancora una volta,. Quanto basta per capire che, perché non può illudersi di rimontare sempre dopo aver concesso troppi spazi ad avversari che lottano per salvarsi.- Alle assenze degli infortunati, si aggiunge per turnover quella dlche aveva firmato con una doppietta il pareggio di domenica contro il Parma. Al suo posto Pioli rilancia, perché non supera mai la metà campo e siccome davanti a lui Leao fa pochissimo di più, il Milan spinge soltanto sulla fascia destra con l’attivissimo Calabria e il frizzante. Non basta, però, sfruttare un’unica corsia anche perché i rossoneri faticano a trovare spazi al centro, un po’ per l’attento controllo diai quali dà una mano anche l’arretratoe un po’ perché, che dovrebbe essere il più offensivo tra i centrocampisti rossoneri, si mostra impreciso e discontinuo come gli capita spesso. E cosìgirano a vuoto in un primo tempo di rara bruttezza, perché il Milan prova invano ad attaccare mentre il Genoa si limita a giocare di rimessa.- Comenon riesce a pungere da una parte, perché non è e non sarà mai un vice Ibrahimovic, così dall’altra frullano nel nulla i due attaccanti rossoblù,, preferito a sorpresa a Scamacca. Lo 0-0 resiste senza emozioni per una mezz’ora abbondante, messo a rischio soltanto due volte, nel giro di un minuto quandoruba il tempo all’impacciato Kalulu, ma sfiora soltanto il palo alla destra di Donnarumma e subito dopo quando Rebic si libera bene ma poi non angola abbastanza la conclusione di sinistro e Perin può deviare senza problemi.- Le emozioni centellinate nel primo tempo si moltiplicano all’inizio della ripresa, dopo la staffetta Pellegrini-Czyborra, con un altro botta e risposta tra le due squadre, stavolta con altrettanti gol., bravo a riprendere una difficile respinta di Donnarumma su conclusione di Shomurodov, lasciato troppo solo dalla coppia Romagnoli-Kalulu. E subito dopo risponde il Milan con il suo uomo migliore fin qui, il terzinoche cerca e trova la conclusione giusta da fuori area con il pallone che si infila nell’angolino alla destra dell’incolpevole Perin. Per vincere, però, ci vuole altro e allora Pioli sostituisce Castillejo (che non la prende bene) e Rebic con Saelemaeker e Hauge, spostando Leao al centro dell’attacco. Prima ancora di capire se la mossa funziona,e devia di testa un perfetto cross dalla destra di Ghiglione, bravo a sfruttare la libertà concessagli da Dalot.- Costretto a rimontare per la seconda volta,. L’unico che urla è Pioli che a un quarto d’ora dalla fine gioca il tutto per tutto inserendoal posto di Tonali. Mai così sbilanciato, il Milan si getta in avanti con la forza della disperazione, puntando soprattutto sulla vivacità di, il più ispirato tra i tanti attaccanti.- Siccome il calcio è bello perché non ha logica il pareggio dei rossoneri arriva grazie ai due difensori che avevano aperto la strada del gol a Destro.. Mancano 11’ alla fine, recupero compreso, ma i rossoneri devono soffrire per salvare il secondo 2-2 consecutivo in rimonta perché soltanto unaevita la prima sconfitta stagionale.Genoa-Milan 2-2 (primo tempo 0-0)Marcatori: 2’ e 15’ st Destro (G), 7’ st Calabria (M), 38’ st Kalulu (M).Assist: 7’ st Calhanoglu (M), 15’ st Ghiglione (G), 38’ st Romagnoli (M).Genoa (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini (1’ st Czyborra); Ghiglione, Sturaro (31’ st Behrami), Lerager, Pjaca (24’ st Melegoni); Destro (31’ st Scamacca), Shomurodov (40’ st Radovanovic). All. R. Maran.Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali (32’ st Diaz), Kessie; Castillejo (8’ st Saelemaekers), Calhanoglu, Leao; Rebic (8’ st Hauge). All. S. Pioli.Arbitro: D. Orsato di Schio.Ammoniti: 18’ pt Pellegrini (G), 25’ pt Romagnoli (M); 7’ st Castillejo (M), 42’ st Radovanovic (G).