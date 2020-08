Quando si parla degli esuberi della nuova Juventus targata Andrea Pirlo, dopo i soliti Khedira e Higuain l'elenco prevede diversi nomi tra cui Daniele Rugani. Il 26enne difensore toscano non ha mai convinto appieno, spesso è apparso impaurito quando chiamato in causa, non sorprende se è uno dei principali "candidati" anche dai tifosi bianconeri a dover partire. In queste settimane è stato accostato al Valencia e pare che Paratici lo stia proponendo al Wolverhampton, mentre l'ultima voce è quella sullo scambio con Bellerin dell'Arsenal. Ma pur riconoscendo tutti i suoi limiti, siamo sicuri che in un momento come questo sia così necessario disfarsi di Rugani?

