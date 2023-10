Sono dieci giornate, quanto basta per capire che la Juve è davvero lì, in prima linea, per mettere pressione alle favorite designate e dire la sua in ottica scudetto. Anche perché c'è stata una prima fase, che si è conclusa di fatto con la vittoria sulla Lazio che ha visto la Juve partire forte per Dusan Vlahovic e Federico Chiesa erano partiti fortissimo. Tanto da far credere che il gruppo di Max Allegri fosse effettivamente dipendente dalle sue stelle.. Ma che due come Arek Milik e Moise Kean rappresentano forse quelle alternative ai titolari che nemmeno le altre hanno: la Juve è corta e rattoppata in ogni reparto, ma in attacco ha un'abbondanza mica da ridere.– Come una staffetta. Prima segnavano solo Chiesa e Vlahovic, poi la Juve ha dopo il crollo col Sassuolo ha chiuso a doppia mandata la propria porta (cinque partite di fila senza subire reti), riscoprendo la verve e l'efficacia delle punte di scorta.. Pubblicamente lo ha coccolato e ha motivato il perché di un cambio che il giocatore ha vissuto come ingiusto, privatamente userà anche un po' di bastone oltre alla carota. Intanto si gode il fatto che Kean, anche senza gol, sia stato effettivamente un fattore. Intanto si gode l'abbondanza almeno in attacco, perché negli altri reparti può solo godersi la capacità di soffrire. Comunque non poco. Come non è poco quel primo posto ritrovato dopo più di tre anni.