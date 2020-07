Dell’attuale situazione Juve - in evidente calo e ancora priva di un’identità - ho attribuito molte colpe a Sarri, e i sarriani convinti non hanno gradito. La principale attenuante data da loro all’uomo di Figline è l’avergli affidato una rosa non adeguata per praticare il Sarriball. Faccio fatica a pensare che un allenatore bravo, se è bravo per davvero e non solo un fenomeno mediatico, e con a disposizione CR7, Dybala, Douglas, De Ligt, Cuadrado e altri, non riesca neanche ad abbozzare uno straccio di gioco.. Ma la responsabilità di questa scelta va forse attribuita a chi, all’interno del club, lo ha ritenuto in grado di potere fare tutto, sostituendo in toto Marotta, e non è stato così.