di Champions League si avvicina, ma le due squadre non arriveranno all'Olimpico martedì nella migliore delle condizioni:, vittorioso con la doppietta di Duro e il gol di Guerra.Un altro motivo di preoccupazione per Simeone sono le condizioni di: l'esterno francese, problema al tendine d'Achille e paura per quello che potrebbe rivelarsi un lungo stop.