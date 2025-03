Crollo Fiorentina: in 3 mesi la Roma ha recuperato 16 punti giocando una gara in meno. Cosa filtra su Palladino

Domenica 24 novembre: Claudioesordisce sulla panchina dellacon una sconfitta di misura sul campo del Napoli. Nella stessa giornata, la Fiorentina batte 2-0 il Como e, complice l'avvio di stagione disastroso dei giallorossi, sale a +15 in classifica. Alla successiva il divario aumenta ancora: Roma sconfitta dall'Atalanta, i viola non giocano contro l'Inter per via del malore occorso a Bove, ma quella partita poi la vinceranno, mettendo a referto altri tre punti nel periodo che esaminiamo. +18 virtuale in classifica., e l'ha appena sorpassata al settimo posto. Nell'arco di poco più di tre mesi (ma il divario è rimasto lo stesso dalla fine di novembre alla metà di dicembre, con la sconfitta dei capitolini per 0-2 a Como),

Nel dettaglio:Giornata 15: Roma-Lecce 4-1 e Fiorentina-Cagliari 1-0 (-15)Giornata 16: Como-Roma 2-0 e Bologna-Fiorentina 1-0 (come sopra)Giornata 17: Roma-Parma 5-0 e Fiorentina-Udinese 1-2 (-12)Giornata 18: Milan-Roma 1-1 e Juventus-Fiorentina 2-2 (come sopra)Giornata 19: Roma-Lazio 2-0 e Fiorentina-Napoli 0-3 (-9)Giornata 20: Bologna-Roma 2-2 e Monza-Fiorentina 2-1 (-8)Giornata 21: Roma-Genoa 3-1 e Fiorentina-Torino 1-1 (-6)Giornata 22: Udinese-Roma 1-2 e Lazio-Fiorentina 1-2 (come sopra)Giornata 23: Roma-Napoli 1-1 e Fiorentina-Genoa 2-1 (-8; nel frattempo si disputa il recupero di Fiorentina-Inter 3-0, quindi -11)

Giornata 24: Venezia-Roma 0-1 e Inter-Fiorentina 2-1 (-8)Giornata 25: Parma-Roma 0-1 e Fiorentina-Como 0-2 (-5)Giornata 26: Roma-Monza 4-0 e Verona-Fiorentina 1-0 (-2)Giornata 27: Roma-Como 2-1 e Fiorentina-Lecce 1-0 (come sopra)Giornata 28: Empoli-Roma 0-1 e Napoli-Fiorentina 2-1 (+1)- In questo momento la Fiorentina non fa filtrare l'intenzione di prendere provvedimenti a breve termine. Sicuramente, però, la partita di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos, con il 3-2 per i greci dell'andata da ribaltare, assume un peso specifico importantissimo. A maggior ragione con la sosta alle porte e il big match contro la Juventus come ultimo impegno prima della pausa.