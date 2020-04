Se n’è andato di sera,, e ha fregato tutti. Come quando - da quarant’anni - scriveva una notizia che sapeva solo lui,Era un giornalista a tutto tondo,anche adesso che non era più un ragazzino e aveva qualche acciacco., era una firma storica del Corriere dello sport-Stadio. Si è spento all’improvviso, in ospedale. Gli avevano appena detto che lo avrebbero rimandato a casa tra due giorni e lui aveva bofonchiato, con quel suo modo che lo rendeva simpatico a tutti: mi tocca rimanere ancora qui e invece sto bene. Purtroppo non era così.(foto Facebook)A Firenze non era solo un giornalista:. Quando scriveva lui, pesava di più, e spesso riusciva a vedere quello che gli altri non immaginavano:. In tanti anni non c’è stato allenatore o direttore sportivo che sia passato da Firenze e con cui non sia entrato in confidenza, per. Chi ha avuto la fortuna di cominciare a lavorare con lui, non potrà dimenticare i suoi insegnamenti. A volte bruschi, ma sempre preziosi.: "La Fiorentina apprende con profonda tristezza della scomparsa di Alessandro Rialti. Grande tifoso della Fiorentina, prima ancora che cronista,, vivendo in prima persona la storia viola e della città, confrontandosi sempre direttamente con giocatori, tecnici e dirigenti e facendolo con il suo stile. Il Presidente, suo figlio, il Dg Joe, il Ds Daniele, Giancarlo, Dario, il Mister Beppe, il Responsabile della Comunicazione Alessandro, tutta la dirigenza, la squadra, lo staff, l'ufficio stampa e tutti i dipendenti della società sono vicini ai familiari in questo momento di profondo dolore e ricorderanno sempre con affetto Alessandro 'Ciccio' Rialti".