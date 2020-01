Gent.mo Procuratore,ho avuto modo di visionare la rubrica "lettera a un procuratore" sul web e spero possa darmi un consiglio in merito ad uno spiacevole inconveniente.Ho iscritto mio figlio di anni 5 ad una scuola calcio locale nella categoria "piccoli amici" pagando ovviamente la relativa retta e il materiale tecnico.Ci siamo fatti convincere dalla presentazione fatta in Settembre in cui i principi cardine dovevano essere il divertimento e lo spirito di squadra.Di fatto ultimamente mio figlio viene categoricamente escluso dai tornei senza essere nemmeno convocato anzi in una occasione abbiamo scoperto che il torneo è stato organizzato di nascosto e siamo venuti a conoscenza successivamente da alcune foto pubblicate da un altro genitore.Abbiamo chiesto spiegazioni e ci è stato riferito che si tratta di turnover ma di fatto mio figlio fa sempre parte degli esclusi e in quelle poche occasioni in cui è stato convocato ha giocato decisamente meno rispetto ai compagni. Le chiedo pertanto un consiglio su come possa muovermi considerando che il mio unico scopo è quello di vederlo felice e giocare con gli altri, ma di fatto non essendo mai presente il rischio è che venga poco coinvolto anche dai compagni.La ringrazio anticipatamente e le porgoCordiali salutiPaolo(colgo l'occasione per fare un appello a tutti grazie alla bella lettera di questo papà!),, un’occasione per fare sport all’aria aperta, per socializzare con altri bimbi e per crescere in un ambiente sano, ma non necessariamente competitivo.Come affermato nei comunicati ufficiali del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, l’attività calcistica giovanile viene regolata tenendo presente in maniera prioritaria quanto riportato dalla “” (New York – Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989) e dalla “” (Ginevra 1992 - Commissione Tempo Libero O.N.U.), in modo che ad ogni bambino e bambina siano assicurati:Fatta la suddetta premessa, mi pare evidente che la società in cui milita suo figlio non abbia neanche lontanamente rispettato i principi sopra elencati, con l'aggravante che il ragazzino ha solo 5 anni e, pertanto, il calcio per lui dovrebbe essere inteso solo ed esclusivamente come unmomento di svago, di gioco e di divertimento.Che consiglio darle?Per scrivere all'Avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su