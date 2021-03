Adesso basta! La gente è esasperata. Nessuno ne può più. Tutti. Ci hanno nuovamente rinchiuso in casa garantendoci che sarà l’ultima volta perché, nel frattempo, ciascuno avrebbe ricevuto la propria dose di vaccino ovvero l’unica arma efficace per tornare alla vita. Giusto in teoriaIn Israele ti iniettano il siero anche mentre ti trovi un pub a bere una birra. In Inghilterra trenta milioni di cittadini hanno già ricevuto la prima dose. Negli Stati Uniti persino la Guardia Civile è impegnata nelle operazioni sanitarie. Nella piccola Cuba il virus quasi non esiste più debellato da un vaccino trovato dagli scienziati caraibici.In Italia un esercito di ultra ottantenni ancora attende, smarrito, di ricevere la fatidica chiamata.Il generale Figliuolo, al quale Draghi ha affidato il comando strategico della campagna, ha annunciato con chiarezza che oggi le Regioni riceveranno in spartizione un milione e mezzo di fiale della Pfizer le quali si andranno ad aggiungere alle scorte rimaste in freezer per i noti motivi dell’Astrazeneca. Ovviamente i vaccini non si iniettano da soli. Il guaio è che i governi locali non sono ancora riusciti a disciplinare il caos dei medici di base, i quali non sanno come comportarsi, dei farmacisti in attesa del via ufficiale, delle ditte partecipate incaricate a disciplinare le prenotazioni.La svolta affinchè i vaccini non restino un’illusione potrebbe davvero darla il generale Figliuolo vista la sua grande esperienza strategica sui fronti caldi del mondo. All’impotenza manifesta delle istituzioni regionali, prigioniera di una burocrazia cancerosa,Campi per le vaccinazioni ovunque a ogni ora del giorno e della notte, spazi come cinema e teatri e campi sportivi e palazzetti allestiti perla necessità sanitaria.